В Дагестане задержан мужчина, который зарезал бывшего полицейского, сообщает Baza.

Он с ножом напал на экс-полицейского Асада Абулатипова, когда тот сидел в своем автомобиле. Фактор внезапности сыграл роль: нападающий успел нанести 15 ударов ножом до того, как потерпевший успел понять, что вообще происходит. Он умер на месте.

Задержанный пояснил, что так отомстил Асаду за смерть своей односельчанки.

10 лет назад полицейский Абдулатипов сбил девушку в одном из сел республики. И уже тогда мужчина задумался о мести, но решился только сейчас. На данный момент задержанный дает признательные показания, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.