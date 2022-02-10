36-летнего маляра убили и расчленили на севере Москвы. Фрагменты тела нашли полицейские. По подозрению в расправе задержан 44-летний уроженец азиатской республики, с которым погибший маляр, как выяснилось, ходил на интимное гей-свидание.

Предварительно установлено, что мужчины начали переписываться на сайте знакомств, там же сговорились и о личной встрече. Жена убитого заявила, что утром 8 февраля супруг ушел из дома и больше не возвращался.

Спустя сутки на ленте мусороперерабатывающего завода обнаружился пакет с мужской головой, а во дворе дома на Флотской улице нашли человеческую ногу.

Когда предполагаемый убийца расфасовывал части тела жертвы по пакетам, это увидела его сожительница. Тогда он заявил, что убьет дочь женщины, если она не поможет избавиться от трупа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.