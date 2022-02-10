Сотрудники полиции в Бугульме задержали безработного местного жителя. Мужчина избил 72-летнюю бабушку ради того, чтобы завладеть ее кошельком. Добычей изверга стали 750 рублей. После такого "геройского" приключения мужчина вошел в раж и поехал из Бугульмы в Лениногорск - грабить дальше, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Бабушка рассказала, что мужчина набросился на нее в подъезде. Сразу ударил по лицу кулаков, отобрал деньги и убежал.

Опрос местных жителей и записи с камер видеонаблюдения помогли стражам порядка быстро составить ориентировку. На следующий день грабителя нашли. В Лениногорске он также успел совершить аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.