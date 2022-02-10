Вся Россия сегодня следила за заседанием суда в городе Канске. Там судили школьника, который задумал взорвать точную копию здания ФСБ в игре Minecraft. Выездная коллегия Восточного окружного военного суда признала школьника Никиту Уварова виновным и приговорила к пяти годам лишения свободы.

Двух его друзей от уголовной ответственности освободили как оказавших помощь следствию. Они получили 3 и 4 года условно.

Прокуратура просила для Уварова до 9 лет лишения свободы.

Троих 14-летних школьников из Канска обвинили в создании террористического сообщества летом 2020 года. Основным доказательством стал чат с перепиской, в которой дети собирать взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.

Это обвинение было снято, но были предъявлены новые: в прохождении обучения для проведения терактов и в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.