В Казани в республиканской клинической больнице умер бывший руководитель "убойного" отдела МВД по РТ Ринат Беляев, сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на собственный источник.

Служить в "убойном" отделе МВД республики Беляев начал в 1994 году, в самые неспокойные в криминальном отношении годы. Первым его важным делом было расследование убийства лидера ОПГ "Тяп-Ляп" Сергея Скрябина.

И через год был создан в столице Татарстана специальный отдел по расследованию заказных убийств, который и возглавил Ринат Беляев.

Несколько раз Беляев бывал в служебных командировках в Чеченской республике, в одной из них получил серьезное ранение.