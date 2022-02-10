Власти Казани учредили специальную комиссию по повышению уровня жизни населения, труда и легализации доходов. Такое постановление подписано руководителем исполкома столицы Татарстана Рустемом Гафаровым, документ доступен в сборнике документов и правовых актов.

Отмечается, что новая структура в Казани должна повысить благосостояние население, сократить "серый" и "черный" рынки труда и помочь победить негативные тенденции в экономике.

Комиссия будет отслеживать текущее состояние социально-экономической сферы, генерировать и внедрять предложения по стабилизации рынка труда, принимать меры для своевременной выплаты зарплаты работодателями, анализировать задолженности по получке казанцев.

Возглавит комиссию сам Рустем Гафаров. Его заместителем стал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, секретарем комиссии — и. о. председателя комитета экономического развития Гузель Мингазова.