Глава ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский две недели предпочитал скрывать факт своего заражения коронавирусом. Об этом изданию "Ъ" заявил источник, близкий к Минздраву РФ.

Сообщается, что 75-летний политик, который сделал 8 прививок от ковида, принял решение молчать, что заразился из-за того, чтобы не вносить лишних сомнений в ряды сторонников вакцинации в России.

В центральном аппарате партии ЛДПР сотрудникам сказали, что Жириновский просто самоизолировался и будет работать из дома из-за распространения "омикрона" и рисков. Только личная охрана и доверенное лицо знали о положительном тесте политика на ковид.