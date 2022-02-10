С 10 по 13 февраля должен был проводиться кастинг актеров в сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана" в Набережных Челнах. Но молодежный центр "Шатлык", в котором и должны были пройти пробы, за день до начала мероприятия заявил об отмене кастинга. Без объяснения причин.

Ранее кастинг на роли в сериале о бандитских 90-х прошел в Казани с большим успехом и завершился досрочно. Набирали парней в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет и девушек в возрасте от 13 по 16 лет.