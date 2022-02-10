С 10 по 13 февраля должен был проводиться кастинг актеров в сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана" в Набережных Челнах. Но молодежный центр "Шатлык", в котором и должны были пройти пробы, за день до начала мероприятия заявил об отмене кастинга. Без объяснения причин.
Ранее кастинг на роли в сериале о бандитских 90-х прошел в Казани с большим успехом и завершился досрочно. Набирали парней в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет и девушек в возрасте от 13 по 16 лет.
Вероятно, причиной отмены мог стать тот скандал, который разгорелся вокруг съемок сериала. Ранее мы сообщали, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец пообещала любой ценой не допустить съемок "Слова пацана", если фильм будет романтизировать бандитов.