В Пакистане в провинции Хайбер-Пахтунхва сотрудники полиции ищут беременную женщину, которая забила себе в голову гвоздь, чтобы родитель мальчика. Стражи порядка хотят через нее выйти на "целителя", который посоветовал женщине сделать это, сообщает Dawn.

В полицию обратились сотрудники местной больницы, куда попала беременная с гвоздем в голове. Женщина пояснила, что у нее уже есть три дочери, и муж угрожает, что бросит ее, если снова родится девочка.

На третьем месяце беременности женщина так извелась, что пошла к целителю. Он заявил, что обязательно будет мальчик, если сейчас забить в голову гвоздь. Женщина вернулась домой и сделала все так, как было велено.

Члены семьи обнаружили ее после того, как она закричала от боли, и ее доставили в больницу.

По словам нейрохирурга Хайдера Сулемана, пострадавшую доставили в больницу с кровотечением. Ей была оказана первая помощь, прежде чем ее отправили в операционную.

Гвоздь глубоко вошел в череп, женщина потеряла сознание. Ее родственники пытались достать его самостоятельно дома, но не смогли. Уже в больнице врачи провели операцию и успешно извлекли гвоздь.

Сейчас личность целителя весьма интересует местные правоохранительные органы. Женщина же с семьей куда-то уехала после происшествия, и ее тоже еще предстоит найти.