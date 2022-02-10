Пожилая жительница Тольятти принесла в региональный офис "Газпром межрегионгаза" жидкие фекалии в бутылках и залила помещения, сообщают местные СМИ.

Бабушка ругалась на сотрудников офиса и обвиняла их в выбивании с нее, престарелой женщины, долга в размере 300 рублей.

Покрытой фекалиями оказалась в итоге вся абонентская стойка, документы и оргтехника. Остатки вонючей жидкости женщины вылила на стену здания.

Сотрудники офиса в полицию обращаться не стали, и комментировать инцидент "Газпром" не хочет.