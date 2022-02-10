В парке Урицкого в Казани не будут размещать аттракционы, против которых так яростно выступили горожане. Об этом заявили в мэрии города. Такое решение приняли накануне на общественных обсуждениях, которые организовала Дирекция парков и скверов.
Итоги голосования были вполне предсказуемы: 82,6% присутствовавших горожан проголосовали против аттракционом. В итоге с предпринимателем будет расторгнут договор.
Ранее мы сообщали, что казанцы обратились к Минниханову с просьбой не ставить в этом парке аттракционы. Это угрожает зеленым насаждениям места отдыха, к тому же рядом расположен детский хоспис, и дети в парке гуляют. Волна негодования пронеслась по соцсетям, казанцы потребовали перестать "насиловать" парк.