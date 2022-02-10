Масочный режим не отменят, но орбиту Земли от космического мусора очистят:Главное на утро 10 февраля

В России сегодня отмечают День дипломатического работника. А в Татарстане снова снег и снова ковидный антирекорд – стабильность. Предлагаем подборку самых интересных новостей на утро 10 февраля.

ПОГОДА

В четверг, 10 февраля, в Татарстане будет облачная погода. Днём преимущественно снег, местами сильный, а также метель. Дневная температура воздуха будет колебаться от -7 до -2 градусов.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

После спада статистики произошел резкий скачок: за прошедшие сутки в Татарстане зафиксировали 1 514 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 58 764 случаев COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 630 татарстанцев, от осложнений коронавируса скончались пятеро. Всего за период пандемии ковид унес жизни 1 638 татарстанцев.

ТРАНСПОРТ

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в общественном транспорте продолжает действовать система QR-кодов. Без них пользоваться транспортом запрещено.

ГИБДД Татарстана призывает жителей и гостей республики быть очень осторожными на дорогах. Ожидается ухудшение дорожной и погодной ситуации. По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

Фото: kp.ru

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

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Авторы идеи - разработчики из Татарстана. Им в помощь будут выданы средства гранта "Умник". Проект хотят реализовать за два года (Подробности).

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Помимо чудом уцелевшего водителя в салоне легкового авто был пассажир, он выбрался из груды металла самостоятельно, но от сильного удара головой совсем не помнит момента ДТП (Подробности).

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После того, как сработало тепловое реле, на первом трансформаторе вырубилась система охлаждения. Далее защитный механизм выключил трансформатор электроснабжения. Сразу включить автомат никто не мог: весь персонал в это время вводил в эксплуатацию оборудование на подстанции «Хайер» (Подробности).

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, отменят ли уже масочный режим

«Если исходить из специфики штамма "Омикрон", этот вирус очень быстро распространяется. В транспорте, как мы знаем, очень тесный контакт, тем более в зимний период никакие форточки и окна не открываются. Потому вопрос преждевременный», - отметила начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора РТ Лилия Юзлибаева (Подробности).

Фото: yanzori.com

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Профессиональный праздник — День дипломатического работника отмечается в России ежегодно 10 февраля. Он установлен Указом Президента РФ от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.

Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России. Однако фактически возраст российской дипломатической службы значительно старше.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Владимир, Ольга, Георгий и Леонтий.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 10 ФЕВРАЛЯ

10 февраля отмечается народный праздник Ефрем-ветродуй или день домового, в честь именин этого домашнего существа. В эту дату православные христиане чтут память Ефрема Сирина.

Что можно делать

Женщинам в этот день необходимо наводить порядок в доме: стирать, убирать, мыть посуду и вкусно готовить. Так как в этот день отмечаются именины домового, то люди старались всячески его задобрить. Для этого существует специальный обряд. На ночь в печке или в духовке необходимо оставить миску с молоком и горшочек каши. Духовку надо закрыть, чтобы еда оставалась теплой.

Считается, что ровно в полночь домовой вылезает и лакомится угощениями. Если дух останется доволен, то в доме будет тепло и спокойно. Считается, что проявившаяся болезнь в этот день у кого-то из домочадцев, означает, что домовой злится и требует вкусного угощения.

Если в другие дни с зеркалами связаны негативные приметы, то сегодня нужно чаще смотреться в зеркало после обеда. Это поможет надолго сохранить молодость и красоту.

Что нельзя делать

В народе Ефрем получил прозвище сверчковый заступник, поэтому в этот день нельзя убивать насекомых, чтобы не разозлить святого. Речь идет не только о сверчках, но и о других тараканах и пауках, которые могут обитать в доме. Если ослушаться этого запрета, то можно навлечь на себя беды и несчастья.

Также 10 февраля нужно уважительно относиться к домашним животным. Наши предки верили, что они дружат с домовым и помогают ему, поэтому их старались угостить вкусной едой.