«Дом.ру» предлагает клиентам интернет на скорости до 500 Мбит/с по цене минимального тарифа

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ру) запустил новую акцию для высокоскороcтных тарифов линейки Mega со скоростью до 500 Мбит/с.

В рамках модернизации сети и перехода на высокоскоростной интернет компания предлагает новым клиентам многоквартирных домов два тарифных плана – Mega L и Mega XL на специальных условиях. При подключении к данной линейке тарифов абонент сможет пользоваться интернетом на скорости до 500 Мбит/с (в зависимости от выбранного тарифного плана и технической возможности) по цене минимального тарифа в продаже в течение первых 3 месяцев. Специальная акция позволяет уже сейчас оценить все преимущества по-настоящему скоростного интернета.

Скорости в 500 Мбит/с вполне осязаемы и подходят для разных задач: смотреть видео в HD и 4K с нескольких устройств одновременно, проводить видеоконференции, онлайн-трансляции и играть в многопользовательские игры. Кроме того, такие скорости обеспечивают комфортные условия для дистанционного обучения школьников и студентов, а также работы из дома. Возможность подключать до 12 устройств обеспечивает максимально комфортные условия для работы и отдыха всем членам семьи одновременно.

Комментирует директор по продуктам Интернет АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Чазов: «Чтобы наши клиенты всегда получали качественные и современные услуги, мы за последние два года провели модернизацию сети, внедрив передовой мировой опыт и технологические решения. Сегодня для почти 90% наших клиентов доступны технологии, позволяющие получить скорость до 1 Гбит/с, а в связке с высокоскоростными Wi-Fi роутерами от «Дом.ру» можно ощутить все преимущества нового интернета в любом уютном уголке своей квартиры или дома».

Подключение осуществляется при наличии технической возможности на условиях специальных акций. С подробными условиями оказания услуг, условиями акции, тарифами, ограничениями и требованиями к услугам можно ознакомиться на сайте www.dom.ru