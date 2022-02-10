Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, когда при "омикроне" требуется срочно вызывать скорую помощь.

"Косвенно о том, что вы болеете омикроном, может свидетельствовать либо бессимптомное течение, потому что 50 процентов людей не имеют никаких симптомов, либо очень легкое течение в виде ОРЗ, когда болезнь проходит за один-три дня", — объяснила врач в своем Instagram.

А вот в скорую звонить, говорит Малышева, следует, если температура выше 38,5 градуса не сбивается ничем и держится от 3 суток. Если же появилась одышка, независимо от температуры, нужно также срочно позвонить в скорую помощь.