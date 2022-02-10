В Барнауле перед судом предстала мать, которая пыталась научить свою 10-летнюю дочь употреблять наркотики. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Сама мать - наркоманка со стажем.

"Путем уговоров и убеждений она склонила свою 10-летнюю дочь к употреблению наркотиков, которые приобретала через интернет. С июня по август 2021 года она неоднократно употребляла с несовершеннолетней наркотическое вещество "скорость" путем курения", – рассказали следователи.

Мама говорила дочке, что этот наркотик не вызывает привыкания, и ничего не будет. Но после очередной дозы у ребенка начались галлюцинации, девочку доставили в больницу, где все и вскрылось.

Во время предварительного следствия женщина говорила, что страдает зависимостью и не помнит, что употребляла наркотики со своей дочерью. Но суд она не разжалобила. Женщине дали 12 лет лишения свободы.