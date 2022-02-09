В России коронавирусной инфекцией повторно заражается около 15% пациентов. Такое число назвал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Как сообщает ТАСС, эксперт считает, что дело в определенной "уникальности омикрона", именно она и повысила число повторных заражений.

"Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более одного процента, а если быть точным, то 0,7 процента, то в настоящий момент до 15 процентов болеют повторно, неважно, [каким штаммом] человек уже болел", — заявил Горелов.