"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк несколько лет мужественно сражается с агрессивной формой рака. О ее текущем состоянии мало известно, семья и близкие стараются держать это в секрете, но издание "КП" все-таки поговорило с другом семьи Анатолием Демидовым.

Анатолий сообщил, что большую часть времени Настя проводит сейчас в коляске в горизонтальном положении. У нее частично парализовало правую часть тела. Заворотнюк не может пошевелить правой рукой, ногой, не работает правая половина лица. Она не может двигаться без посторонней помощи.

Из-за применения некоторых гормональных лекарств Анастасия сильно поправилась. Демидов подчеркнул, что у Заворотнюк есть проблемы с произношением и со зрением. Поклонники все равно надеются на позитивную динамику и ждут Анастасию.