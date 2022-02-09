Накануне вечером на номер экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Приволжской в Казани мужчина упал и не встает. Выяснилось, что рыбак отправился в путь по льду Волги на "мотособаке", внезапно упал и не смог подняться.

Проверить, что с человеком, очевидцы сами не смогли - идти до него далеко, а потому сразу позвонили в экстренные службы.

На место прибыли спасатели ЗПСО №2 на судне на воздушной подушке, они установили, что мужчина умер. Тело рыбака доставили на берег и передали сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства и выяснения причин смерти. Предположительно, мужчина страдал от заболевания сердца, вероятно, именно приступ и стал причиной его внезапной гибели.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили любителям зимней рыбалки, что перед выходом на лёд нужно проверить состояние своего здоровья, а также не отправляться на рыбалку в одиночку.