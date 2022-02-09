Замуж не звали, но чаевые были щедрыми: Экс-сотрудница стрип-клуба откровенно рассказала о работе

Мало кто знает, что 9 февраля – День рождения стриптиза. В этот самый день в 1893 году в известном парижском кабаре «Мулен Руж» танцовщица Мона сбросила с себя всю одежду во время выступления перед публикой. Девушку за такое арестовали и оштрафовали. Однако она успела породить новый вид деятельности.

Непристойным во Франции наряду со стриптизом считался только танец «канкан». А в Америке стриптизом первоначально назывался «бурлеск». Местом демонстрации этого танца стали ночные клубы. Его классический элемент – пилон (шест), вокруг которого стриптизёрша танцует и раздевается. Она может и сходить со сцены в зал, танцевать рядом с посетителями. Однако есть типичное правило – гостям стриптиз-клубов запрещено касаться руками стриптизёрши.

В настоящее время для большого количества людей стриптиз не является чем-то плохим. В том же в США стриптизёрши – такие же работницы, как медсестра или продавец. Многие из них таким образом зарабатывают на жизнь, причем немалые деньги. В России, в частности, в Казани дела обстоят немного иначе. В городе есть несколько стриптиз-клубов. Корреспондент ProKazan.ru выяснила правила и особенности работы танцовщиц в одном из них. Собеседницей стала бывшая сотрудница одного из казанских клубов Анжела Герасимова (имя изменено), которая ушла оттуда летом прошлого года.

ЗАРПЛАТА ОТ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Как Вы пришли в данную профессию? С какими трудностями столкнулись при приёме на работу?

"Изначально об этой сфере я и не думала, попала туда случайно. Я переехала из родного города в Казань по приглашению своей знакомой. Сперва думала, что буду танцевать в стиле go-go. Однако эта вакансия была уже не актуальна, мне предложили стрип. Ранее мне - молодой девушке не приходилось работать в этой сфере. Отсутствие опыта нагоняло страх, мне это казалось диким, но я решила попробовать. Приличная зарплата стала весомым фактором, чтобы остаться и набирать навыки дальше, ведь я никогда не зарабатывала таких денег".

Насколько прибыльна профессия?

"В Казани в месяц можно было заработать от 150 тысяч рублей. Помимо зарплаты, были большие чаевые. Помню, как-то раз мне оставили 600 евро".

Фото: ТАСС

По каким параметрам оценивают девушек при приеме на работу? Что важнее – умение двигаться или фигура?

"При отборе делали акцент, безусловно, на внешности. Также была важна пластичность, умение общаться с людьми. Вообще, многие мои коллеги были приезжими из других городов. Как и у меня, почти у всех в начале не было опыта. Девушек подбирают на вкус и цвет: кто-то не умеет красиво двигаться, но имеет хорошие внешние данные и наоборот, а кто-то вообще подкупал чисто харизмой и умением ладить с людьми".

Как Ваши знакомые реагировали на Ваш выбор?

"В моем случае знал только узкий круг - близкие друзья и коллеги. Семье я не стала говорить, в целом, не афишировала свою деятельность. Новички чаще скрывают такое, вплоть до настоящего имени. А некоторые девушки с большим опытом работы перестают скрывать, охотно делятся контентом в соцсетях".

СНИМАТЬ- НЕЛЬЗЯ, ЗВАТЬ ЗАМУЖ - МОЖНО

Поговорим о самой работе. Как проходил стандартный рабочий вечер?

"Девушки приходят в заведение и начинают приводить себя в порядок. Наш внешний вид проверяется: маникюр и педикюр должны быть свежими, волосы - чистыми, тело - гладким и желательно немного загорелым. Затем проходит проверка присутствующих. Опоздавших или пропустивших смену штрафовали. Во время танцев девушки могут подходить к гостям и танцевать возле них, чтобы заработать чаевые".

Фото: Pixabay

"До пандемии по будням были обычные выступления, по выходным - шоу-программа. Что касается коллектива, он у нас был дружный. При отсутствии какой-либо из танцовщиц ее подменяла девушка-администратор. Она же принимала участие во всех шоу-программах, к тому же являлась их постановщиком".

Какой контингент посетителей ходит в клубы Казани?

"Он абсолютно разный, но чаще там бывают женатые мужчины. Много постоянных гостей. Женщины тоже посещают такие заведения, даже целыми компаниями. У каждого своя цель пребывания: кто-то просто отдыхает, как в обычном заведении, кто-то целенаправленно приходит смотреть выступления. Как и в любом клубе, бывали случаи, когда посетители напивались и начинали вести себя шумно или нагло. Таких людей охранники обычно провожали на выход".

"Посетителям были запрещены касания руками и грубое отношение к девушкам. Также под запретом - съемка на мобильный телефон: постоянные клиенты об этом уже знали, а новичкам делали замечание. Помимо основного зала, для гостей доступна приватная комната, где девушка могла танцевать для единственного гостя. 10 минут пребывания в такой комнате обходились гостю примерно в 2 тысячи рублей".

Бывало ли, что кто-то влюблялся и звал замуж?

"Конкретно со мной такого не было, а вот с моими бывшими коллегами - случалось. Помню, одна из них успела проработать в клубе не так долго. Однажды ее увидел гость заведения, она ему понравилась, завязалось общение. Сперва они часто шутили про женитьбу. Через какое-то время молодой человек пришел с кольцом и сделал ей предложение. Вскоре эта девушка уволилась".

"МНОГИЕ НЕ УХОДЯТ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЗНАЮТ, КУДА ИДТИ ДАЛЬШЕ"

Как публика реагирует на Ваши выступления?

"Реакция зависит и от опыта работы девушек, и от адекватности гостей, и других факторов. Я была одной из топовых танцовщиц, всегда выступала с полной отдачей, как в последний раз, зная, что это оценят. Бывали случаи, когда гости подходили к сцене и просто вручали чаевые. Тех, кто пытался забраться на сцену, немедленно выводили из зала".

Фото: kp.ru

Сколько лет Вы занимались этой деятельностью?

"В целом, я потратила на это 4 года, но у меня были большие перерывы - карантин, отношения с мужчинами. Лично мне было трудно заниматься такими танцами слишком продолжительное время, я периодически перегорала эмоционально. Хотя я знаю девушек, которые в этой сфере уже 10-15 лет, кто-то продолжает работать, будучи замужем. Но я не могла позволить себе работать, если у меня налаживалась личная жизнь.

Эту деятельность я оставила. Признаться честно, уезжать из Казани было сложно, даже до слез. Во-первых, я полюбила коллектив. Во-вторых, я очень люблю танцевать, да и повторюсь, зарплата была весомым фактором. Дальше происходит некий ступор - не знаешь, чем именно заняться. Думаю, из-за таких моментов многие девушки не решаются уйти. Я абсолютно не жалею о таком опыте. У меня повысилась самооценка, я стала лучше следить за собой. Финансовое положение позволило мне путешествовать. Да, много тех, кто критикует и осуждает эту сферу, но тут, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Я же теперь в поиске чего-то нового".