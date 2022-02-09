Тела 15-летнего подростка и 16-летней девушки найдены в автомобиле в одном из гаражей в Норильске. Предварительно считается, что погибли молодые люди от отравления угарным газом, сообщает прокуратура Красноярского края.

Тела нашел отец девушки. Он сразу опознал дочь и парнишку, с которым она встречалась. Топливо в баке машины отсутствовало, ключи были в замке зажигания, на снегу отчетливо виден след от выхлопных газов.

Вероятно, ребята, забрались в машину, завели ее погреться и там задохнулись.

Родственники погибших видели несовершеннолетних последний раз 6 февраля и считали, что они находятся в гостях друг у друга. Семьи детей на профилактическом учете не состояли.