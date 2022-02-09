Жители Казани в социальных сетях жалуются на состояние казанских тротуаров.

"Вот скажите мне, у нас в Казани на пешеходов действительно всем наплевать? Почему проезжую часть очищают нормально, а тротуары остаются в снежном замесе?", - негодует казанец.

Многие горожане поддержали негодование мужчины и указали властям Казани на забывчивость: позабыли, что люди не только на авто ездят с личным водителем, но и пешком ходят.

В пресс-службе мэрии откликнулись на жалобы, заверив, что информация передана райадминистрации.