Дело против бывшего судьи Татарстана и перестрелка из-за неочищенной парковки: Главное на 8 февраля

В День российской науки в Татарстане произошли события, не совсем поддающиеся научному объяснению. Так, мужчина в столице региона решил открыть перестрелку в Салмачах – не устроила неочищенная парковка. А челнинский машинист лишился почти 1,5 миллионов рублей из-за мошенников. В вечернем дайджесте ProKazan.ru собрано самое интересное за день.

Жители Казани получают повышенные счета за отопление: эксперты сказали, что с этим делать

Доначисления составили от 500 до 2 500 рублей в среднем, но тут возможны варианты, которые зависят от площади квартиры и численности жильцов. Есть жалобы, что за двухкомнатную квартиру приходят и 6, и 8 тысяч рублей (Подробности).

Бастрыкин получил разрешение начать дело против бывшего высокопоставленного судьи в Татарстане

Следком обращался в коллегию судей с просьбой позволить возбудить дело в отношении Ирека Набиева по 11 эпизодам - за мошенничество в особо крупном размере, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, превышение должностных полномочий, подделку документов и отмывание денег (Подробности).

В Казани задержали мужчину, который открыл перестрелку из-за неочищенной парковки

Сообщение о стрельбе в поселке Салмачи полицейские получили 6 февраля. На месте стражи порядка увидели мужчину с охотничьим ружьем в руках. А в куртке у него был предмет, похожий на пистолет (Подробности).

Фото: profile.ru

Машинист из Челнов занял почти 1,5 миллиона и перевел деньги мошенникам

Позвонившие представились сотрудниками банка, предупредили о необходимости остановить действия по оформлению на его имя кредита. Для этого горожанин взял несколько займов на указанную сумму и перевел через банкомат на продиктованные счета (Подробности).

Стало известно, где в Казани реально заработать 200 тысяч рублей в месяц

По состоянию на февраль 2022 года, такую зарплату в столице Татарстана могут получить зубные техники-керамисты. Далее в рейтинге идут две специальности с заработком 90 тысяч рублей и 80 тысяч рублей в месяц соответственно (Подробности).