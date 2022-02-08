По стопам Бенджамина Баттона: Названа группа крови, носители которой с годами не стареют

Заметили, что какие-то люди начинают стареть рано, а кто-то и до старости выглядят на все 30 лет. Многие говорят, что это связано с генетикой. Однако, европейские ученые выяснили, что старение во многом зависит от группы крови.

В эксперименте приняли участие люди, которые различались по возрасту и группе крови. Исследование заключалось в изучении крови на ДНК-анализ, состояние кожи, волос и внешних проявлений старения. Это все сопоставлялось с возрастом участников испытания.

В результате исследования выяснили, что обладатели именно третьей группы крови дольше других остаются молодыми и бодрыми. Их клетки меньше подвержены процессу старения и увядания.

Говорят их секрет "вечной молодости" может заключаться в запасе костного мозга в организме, который у носителей третьей группы крови оказался выше.

Однако, молодость и долгожительство разные понятия. Высокий процент долгожителей оказался среди людей с первой группой крови, но сохранить молодость и бодрость им, как обладатели третьей группы, не дано.