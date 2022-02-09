Главный врач КБ МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире канала "Россия-1" заявила, что наиболее точным способом выяснить, "омикрон" у вас или ОРВИ, является тест, который делают при подозрении на респираторные вирусы. Но если сделать такой невозможно, то и симптомы помогут хотя бы предварительно понять, что с вами происходит.

Для "омикрона" характерно чувство сильной слабости уже с первых дней недуга, очень сильная головная боль, часто - проблемы с ЖКТ - тошнота, рвота. На "омикрон" может указывать высокая температура - около 38 градусов и выше.

Но, если вы заболели, все-таки стоит вызвать врача, исключить "омикрон", потому что вирус изменчив и может менять симптоматику. Не занимайтесь самолечением, напомнила специалист.