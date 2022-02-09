В Красноярске Следком закончил расследовать групповое убийство 16-летней девушки, которое потрясло даже видавших виды следователей. Четверо парней и девушка долго издевались над подругой, а потом ее задушили с бросили в реку у моста. Жуткая расправа произошла осенью 2020 года.

16-летняя девочка пропала, но 10 суток родные даже не обращали на это внимания, семья была неблагополучной. И только через 10 днем мать пришла в полицию с заявлением.

Через сутки поисков тело девушки нашли в заводи. А еще через сутки задержали компанию, которая сотворила все это с подростком.

По версии следствия, четверо парней и девушка в возрасте от 19 до 23 лет приехали в квартиру к знакомой — той самой школьнице. Девочка пожаловалась им, что ее изнасиловал знакомый. Почему-то это разозлило компанию — они решили, что школьница им врет и что надо проучить ее за это.

Они посадили ее в авто, доставили на кладбище. Там ее пытали, истязали самыми разными способами. Потом перевезли в другое место и все началось сначала. А чтобы избежать ответственности, ее решили задушить и выбросить в реку.

После убийства они сдали в ломбард телефон убитой, выручив 4 тысячи рублей.

А через несколько компания решила повторить, и поехала в гости к 14-летней знакомой. Ее тоже мучили и пытали, но девочка осталась жива. И смогла позднее дать показания.

Дело направлено в суд.