В Петербурге через 28 лет после преступления осужден наконец таксист-частник, который зарезал 19-летнюю пассажирку. Пока девушка еще была жива, изверг отрезал ей грудь.

Убийство произошло летом 2004 года. Олег Тен, зарабатывая частным извозом, подвозил девушку от станции метро. По пути они поссорились, и таксист взялся за нож.

Подъехав к дому, он вытащил пассажирку из салона, повалил на землю, нанес не менее 13 ударов в шею, в голову, грудь. А пока она была живой, он отрезал девушке левую грудь.

"Ранее подсудимый осужден к пожизненному лишению свободы за совершение в 2005 году особо тяжких преступлений — убийств и разбойных нападений, — рассказали в прокуратуре. — Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил Тену наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет. По совокупности приговоров — пожизненное лишение свободы".