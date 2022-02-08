В Москве мужчина задушил свою мать-пенсионерку, две недели он пытался жить в одной квартире с ее трупом, но не выдержал, сообщает "Пятый канал", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

На зловонный запах, охвативший весь подъезд, пожаловались коммунальщикам соседи. Те обратились в полицию, дверь была вскрыта. В квартире были два тела.

Эксперты определили, что на момент обнаружения пожилая женщина была мертва около трех-четырех недель, тогда как ее сын скончался около двух-трех недель назад, он покончил с собой.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.