В Красноярском крае нашли тело депутата Андрея Шалько с огнестрельным ранением. Депутат Новоселовского райсовета Красноярского края погиб при странных обстоятельствах, еще более странные события разворачиваются после его смерти. Так, источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что на теле народного избранника есть огнестрельное ранение.

Но дело сразу передали в Следственный комитет, и там уже, пока неофициально, но заявили, что умер депутат сам, "без насильственной и криминальной смерти". При этом в СКР официально прокомментировать это отказались.

Как бы ни было, сейчас ведется расследование и выясняются обстоятельства последних дней жизни народного избранника.