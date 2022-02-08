В городе Ноябрьске соседи в многоквартирном доме устали терпеть громкую музыку, которую их заставлял слушать сосед, и заделали ему дверь монтажной пеной, сообщает "LIFE Независимый Ноябрьск".

Несколько недель соседи жаловались во все инстанции, вызывали полицию, но наглый молодой арендатор продолжал каждый день устраивать соседям пытки громкой музыкой. На замечания не реагировал.

Полиция сказала, что нарушений нет, ведь сосед слушает музыку в дневное время. И вот, когда у соседа от громкого музыкального сопровождения в очередной раз проснулся маленький ребенок, терпение кончилось.

Мужчина отключил арендатору электричество, а соседи помогли заделать дверь монтажной пеной, чтобы буйный меломан не смог выйти и снова включить себе свет.

Сообщается, что вызволяли заточенца сотрудники МЧС.