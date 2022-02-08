Банк «Открытие» подарил журналисту «Марийской правды» путешествие в Санкт-Петербург на новом поезде

Банк «Открытие» подарил журналисту Анастасии Петровой путешествие в Санкт-Петербург из Йошкар-Олы на новом поезде, который появился в том числе благодаря ее усилиям.

23 декабря 2021 года журналист газеты «Марийская правда» Анастасия Петрова обратилась к Владимиру Путину на большой ежегодной пресс-конференции с просьбой расширить железнодорожное сообщение между Йошкар-Олой и другими городами России. Менее чем через неделю вопрос был решен: компания «РЖД» запустила поезд «Йошкар-Ола – Санкт-Петербург» с остановками в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иваново и других городах.

Событие действительно историческое: более полувека из Йошкар-Олы ходил только поезд в Москву. В другие регионы жители Йошкар-Олы ездили с пересадками или на автобусах. Банк «Открытие» решил подарить журналистке, «проложившей» новый железнодорожный путь, путешествие на новом поезде.

«Со всей республикой и страной в прямом эфире я смотрел, как на итоговой пресс-конференции к президенту России Владимиру Путину впервые удалось обратиться журналисту из Марий Эл,– говорит управляющий банком «Открытие» в Марий Эл Юрий Ерошкин. – Вдвойне радостнее было узнать, что важнейший для жителей Йошкар-Олы вопрос, который она задала, был решен за пять дней. Банк «Открытие» решил подарить этой яркой девушке путешествие на поезде, который был «запущен» благодаря ее вопросу, чтобы она совершила свои личные открытия в Северной столице».

Чтобы поездка в Санкт-Петербург стала приятнее, управляющий банком «Открытие» в Марий Эл Юрий Ерошкин вручил Анастасии Петровой дебетовую карту.

«Даже не верится, что с пресс-конференции прошло уже больше месяца. Это значит, что столько же времени курсирует новый поезд, пользуясь спросом, чему я очень рада! Провожая первый поезд из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург, я получила много благодарностей от пассажиров, которые решили провести новогодние праздники в Северной столице. Многие из них признались, что изначально планировали поехать из Чебоксар или Казани, но, узнав про новый маршрут, сдали билеты и купили отправлением cо своего родного йошкар-олинского вокзала. Не исключено, что это только начало, и транспортная доступность будет расширяться, охватывая и другие направления необъятной России. Было неожиданно и приятно получить в подарок путешествие от банка «Открытие». С удовольствием буду делиться с читателями «Марийской правды» своими впечатлениями. Расскажу о городах, которые проезжает поезд, чтобы вдохновить людей на путешествия в разные российские города с их замечательной историей и великолепной архитектурой. Вперед к новым открытиям с картой банка «Открытие»! - говорит Анастасия Петрова.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.