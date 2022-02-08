Школьник, который немного заигрался в в Minecraft, решил взорвать здание ФСБ в игре. За это он и его товарищи, с кем вместе строили в игре здания и планировали подрыв их, были задержаны. На последнем слове в суде в Канске мальчик заявил, что на его мать оказывают сильнейшее давление, ей угрожают.

По его словам, силовики говорили женщине, что "у нее денег не хватит на платного адвоката". Кроме того, в дни, когда у нее не получалось прийти к сыну и передать что-либо, силовики приносили Дмитрию канцелярские принадлежности и намекали, что "она плохая" и потому не приходит к нему, отметил подросток.

Молодой человек считает, что следователи недобросовестно провели свою работу.

"Выбили у моих друзей явки под давлением. А когда они поняли, что я не признаюсь в том, что они хотят, появились все плохие характеристики, оговоры друзей, чтоб сломать меня морально, чтоб для стражи был мотив, что я плохой и должен сидеть", - цитирует мальчика "Новая газета".

Прокуратура просит для школьника 9 лет лишения свободы. Для двух его друзей - по 6,5 лет воспитательной колонии. Приговор будет вынесен в ближайшие дни.

Напомним, о троих школьниках-террористах, которые решили в игре взорвать построенное здание ФСБ (точную, кстати, копию), стало известно в 2020 году. В чате силовики нашли не только озвученные планах, но и инструкции по изготовлению светошумовых гранат, призывы к партизанству.