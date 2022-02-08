Жительница США убила свою трехлетнюю дочку и сообщила на допросе, что об этом ее настоятельно попросил мультипликационный персонаж Губка Боб, сообщает New York Post.

22-летняя Юстина Джонсон нанесла дочери несколько ножевых ранений, положила тело ребенка в пакет и выбросила на улицу. Когда женщину арестовали, она доверительно сообщила следователям, что ранее пробовала свести счеты с жизнью, но неудачно, зато после этой попытки у нее начались галлюцинации.

"У нее начались галлюцинации. Губка Боб сказал ей в телевизоре, что надо убить дочь. Якобы если Юстина этого не сделает, то он убьет ее саму. Джонсон призналась, что испугалась за свою жизнь и сошла с ума", — рассказал следователь Райан Эберлайн.

Женщина под стражей, ей предъявлены обвинения в жестоком обращении и убийстве первой степени.