Четверть медиков отправилась на больничный, а блогер взорвал BMW М5: Главное на утро 8 февраля

Пока медучреждения работают в режиме повышенной нагрузки из-за роста заболеваемости, в Казани накрыли кол-центр мошенников, присвоивших чужие 11 миллионов рублей. Также в столице Татарстана назвали лучшее время для визита в поликлинику. Утренний дайджест – об основных событиях на 8 февраля.

ПОГОДА

8 февраля Татарстан попадет под влияние гребня повышенного атмосферного давления. Из-за этого осадков ждать не стоит. Дневная температура воздуха будет колебаться от -9 до -4 градусов.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Антирекорд ежедневно обновляется: за прошедшие сутки в Татарстане зафиксировали 1305 случаев COVID-19. Общее число заболевших в республике за период с начала пандемии достигло 56 009.

Всего выздоровели 40 459 пациентов, в том числе 134 – за последние сутки. По состоянию на 7 февраля 2022 года от осложнений COVID-19 умерли 1 627 татарстанцев, за последние 24 часа не стало четверых.

ТРАНСПОРТ

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в общественном транспорте продолжает действовать система QR-кодов. Без них пользоваться транспортом запрещено.

Водителей предупреждают о гололедице в связи с погодными условиями.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

В Минздраве РТ жителям Казани назвали лучшее время для посещения поликлиник без очередей

Все поликлиники в Татарстане работают в режиме без выходных. Решение было принято в конце прошлой недели и будет действовать вплоть до улучшения эпидситуации (Подробности).

Фото: lopasnya.ru

В Казани почти четверть всех медиков ушла на больничные из-за гриппа и ковида

Известно, что 24% медиков ушли на больничные листы - кто с ковидом, кто с гриппом. А больницам и поликлиникам как-то надо работать, особенно в период стремительного роста числа заболевших. Поэтому работу медучреждений пришлось переформатировать (Подробности).

Скандальный блогер взорвал иномарку стоимостью 10 миллионов рублей

Блогер приехал в лес в Подмосковье, разделся там до трусов, после чего облил машину бензином и выпустил в нее из лука горящую стрелу. Видео с уничтожением дорогой иномарки он разместил в соцсетях (Подробности).

В Казани в частном доме полиция нашла целый кол-центр мошенников, обчистивших народ на 11 миллионов

Сотрудники центра, считают следователи, звонили не только татарстанцам, они охватывали своим телефонным вниманием жителей разных регионов страны и говорили, что приобретенные ими препараты непригодны, а потому положена компенсация, но нужно для ее получения оплатить услуги по оформлению документов и налог (Подробности).

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Ежегодно в феврале во многих странах отмечается Международный день безопасного Интернета – во второй день второй недели второго месяца года.

Учреждение праздника состоялось в 2004 году как одно из плановых мероприятий в рамках осуществляемой Еврокомиссией программы «Безопасный Интернет». Со следующего года координатором всех мероприятий, приуроченных к Международному дню безопасного Интернета, стала некоммерческая организация Insafe. Членами этой организации стали все страны Евросоюза, к которым присоединились Россия, Норвегия и Исландия. Спустя 20 лет после учреждения праздника его отмечают более чем в 150 странах мира: проводятся круглые столы, семинары, вебинары, конференции, презентации новых программ, обеспечивающих безопасность Интернета и т.д.

Фото: Pixabay

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Аркадий, Мария, Иван, Семен и Давид.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 8 ФЕВРАЛЯ

8 февраля отмечается народный праздник Федор-поминальник. День назван в честь преподобного Феодора Студита. Считается, что 8 февраля к людям могут наведаться умершие родственники.

Что можно делать

Поминальником Федора называют из-за того, что наши предки верили, что в этот день души умерших родственников могут навещать людей. Особенно это касается тех, кто не поминает покойников, не ставит свечи в церкви и не ходит на кладбище. Вместе с душами из загробного мира могли прийти и бесы. Поэтому такие люди проводили ритуалы, запрещающие душам вход в их дом. Можно положить топор под порог, нарисовать на окнах кресты или пригласить ночевать чужого человека.

Также 8 февраля называли «гороховым» из-за того, что сегодня люди должны были съесть хотя бы одно блюдо из гороха. Считалось, что это одарит человека здоровьем на весь год. Горохом или другими крупами сегодня нужно было покормить птиц, чтобы привлечь в дом богатство.

Что нельзя делать

Из-за мистики этого дня, не стоит долго смотреть на себя в зеркало. Считается, если ослушаться этого запрета, то вас может напугать бес или злой дух. Запрещено также ругаться, сквернословить и злиться. Во-первых, это может притянуть внимание нечистой силы, а, во-вторых, считается, что такое поведение провоцирует болезни.

8 февраля запрещена уборка. Нельзя стирать, мыть посуду, мыть пол, иначе останетесь на будущий год без денег.