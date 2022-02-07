Шантаж за отказ от прививки, визит Токаева и рабство бабушек: Основное на 7 февраля

Неделя новая, но проблемы – те же: погода в Татарстане успокоилась, а коронавирус продолжает бушевать, приближая суточную статистику заболевших к отметке в 1,5 тысячи человек. Вакцинация от него стала поводом для скандала вокруг одного из учебных заведений республики. Также, вероятно, регион посетит президент Казахстана. Все самое главное – в вечернем дайджесте на 7 февраля.

Соцсети: несовершеннолетних студентов колледжа в Татарстане заставляют платить за отказ от прививки

Большой скандал разгорается в Татарстане вокруг ситуации с колледжем "Алабуга-Политех". В социальных сетях родители несовершеннолетних студентов массово пожаловались на шантаж со стороны руководства учебного заведения и направили коллективное заявление в прокуратуру (Подробности).

"Не стесняйтесь привлекать к ответственности!": Мэр Челнов высказался о падении детей в колодцы

Наиль Магдеев потребовал решить вопрос с открытыми колодцами в городе, куда уже несколько раз падали дети. Причина - во время уборки снега крышки люков задевала спецтехника (Подробности).

Один прыжок сорвался, но Камила Валиева стала Олимпийской чемпионкой в командном турнире в Пекине

Спортсменка завершала произвольную программу у женщин. Камила почти на 30 баллов обошла в счете японку Каори Сакамото и получила от судей 178,92 балла (Подробности).

Фото: metaratings.ru

Жители Челнов стали чаще решаться на вторых и третьих детей

При этом в городе за год родилось больше представителей мужского пола: 51% из всего числа составили мальчики, 49% - девочки. Январь выдался менее плодотворным – в нем появились на свет 456 детей. Пиком рождаемости стал сентябрь – 615 детей (Подробности).

В Татарстан приедет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

10 февраля он прибудет в Казань, а 11 февраля он намерен побывать с визитом в Нижнекамске и Набережных Челнах (Подробности).

Житель Казани заподозрил, что бабушек, просящих милостыню, держат в рабстве

"И самое интересное, что бабушки меняются как по сменам… То есть, у них что, там график?" – забил тревогу пользователь соцсетей. Мужчина наблюдал за ними и уверяет, что за коллективом пенсионеров стоят настоящие рабовладельцы (Подробности).