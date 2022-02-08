Куда им столько денег?: Павел Глоба назвал знаки зодиака, кому в феврале выпадет шанс разбогатеть

Павел Глоба - советский и российский астролог, публицист и писатель составил уточненный прогноз для некоторых знаков зодиака на вторую половину февраля 2022 года, и выяснил, кому же скоро улыбнется финансовая удача.

Близнецы

Близнецы - настоящие счастливчики. Вторая половина февраля станет для них временем, когда они смогут получить все, что им нужно. Но потребуется много энергии, говорит Глоба. Вторая половина последнего зимнего месяца станет временем чудес для представителей знака, и деньги сами пойдут к ним в руки, главное - желание Близнеца иметь их, четко сформулированное и оформленное в виде целей.

Весы

Энергия небесных светил во второй половине февраля изменится и станет благоприятной для Весов. Любые начинания будут успешными, можно смело потратиться, начать ремонт, купить что-то, о чем мечтали, недостатка в деньгах не будет. В феврале для знака действует правило "ты мне, я - тебе". Чем больше, таким образом, Весы отдают, тем больше средств к ним придет. Не отказывайте друзьям, дайте в долг, подарите немного денег нуждающимся, участвуйте в благотворительности - все это, считает Глоба, улучшит финансовые позиции знака.

Водолей

У Водолеев ожидается время успеха, важно лишь, чтобы Водолеи не меняли свои планы и решения в последнюю минуту. Только последовательность и осторожность помогут представителю знака укрепить позиции и стать гораздо богаче во второй половине февраля.

Успех в феврале сопутствует умеренности, а не излишеству, поэтому нужно не только работать, но и отдыхать.