Телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева назвала три простых и всем доступных продукта питания, которые эффективны для замедления процесса старения, если добавить их в рацион на постоянной основе. Это - дрожжи, баранина и говядина.

"Витамин рибофлавин, он же B2 — великий борец со старением", — объяснила Малышева.

А потому лучшие борцы со старением - продукты, богатые данным витамином. В 100 граммах дрожжей содержится 320 процентов его суточной нормы.

"Для молодости нужно примерно 30 граммов", — заявила врач. Малышева пояснила, что дрожжи необходимо употреблять разведенными в теплой воде.

Чтобы получить суточную потребность в рибофлавине, достаточно есть 100 граммов баранины в день или 50 граммов говядины.