В Калининграде подрабатывающий в такси водитель скорой помощи изнасиловал свою глухонемую пассажирку, сообщает "Клопс" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Также факт подтвердил региональный Следком.

28-летняя мать двоих детей возвращалась из кафе. Водитель такси повез глухонемую пассажирку не домой, а в гаражное общество. Там, угрожая убийством, он изнасиловал женщину. Она сразу же обратилась в полицию и написала заявление о случившемся.

46-летнего мужчину нашли и задержали быстро. Он отрицает свою причастность к изнасилованию, но потерпевшая его опознала. Возбуждено уголовное дело.