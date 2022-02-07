Самая маленькая съемная квартира Поволжья обнаружилась в Казани: речь о студии площадью всего в 10 квадратных метров, расположенной на улице Латышских Стрелков. Стоит такая крохотная квартирка 16 тысяч рублей в месяц, по данным ЦИАН.

Аналитики ЦИАН отмечают, что такие маленькие габариты обычно несвойственны для арендных квартир.

"Исключением служит один Татарстан, где в соответствующей категории насчитывается более трех десятков квартир площадью до 15 кв. метров. Как раз на казанской витрине экспонируется самый маленький объект в границах ПФО, готовый к долгосрочной сдаче в аренду", — говорится в исследовании.

На втором месте оказалась квартира в 11 квадратных метров в Нижнем Новгороде, которую сдают за 8 тыс. рублей в месяц. На третье место попала 12-метровая квартирка из Саратова, за которую просят 7 тысяч рублей в месяц.