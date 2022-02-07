Главный российский вор в законе Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой (ему, кстати, 68 лет), выступил с обращением к криминальным авторитетам всей страны. Он призвал забыть старые обиды и сплотиться. Воровское послание публикует издание "Прайм Крайм".

Сотрудники Следкома считают Шакро лидером всех воров России. В своем обращении вор назвал текущее положение в воровском мире коллапсом.

"Нарушены все жизненные устои, за которые наши предки проливали кровь. Нет общего единства", — заявил Шакро Молодой в своем послании.

Он пишет, что на нынешнее поколение воров в законе легла тяжелая миссия сохранения продолжения воровского дела. А потому важно пересмотреть титулы всех принятых в воровскую семью в одностороннем порядке авторитетов. Имена так называемых навязанных воров он опубликовал в постскриптуме под посланием. Там указаны Сергей Асатрян, Камчи, Сухач, Гия Свердловский и множество авторитетов, включая родственников самого Шакро.

Шакро отметил, что хотел изменить положение дел еще когда был на свободе, но не успел.

"Возможно, что-либо упустил?! Недосмотрел... Я не снимаю с себя ответственности и готов первый и громко просить прощения у всех братьев", — заявил Шакро.

В настоящее время Шакро отбывает почти десятилетний срок за вымогательство.