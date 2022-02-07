«Школа 21» в Казани: более 100 участников уже официально трудоустроены в лучших ИТ-компаниях страны

В честь своего Дня Рождения «Школа 21» подводит результаты работы в Казани.

Уже два года в сердце ИТ-квартала работает кампус — за это время «Школа 21» органично вписалась в ИТ-сферу столицы Татарстана и добилась больших успехов. За всё время работы кампуса более 3000 человек приняли участие в отборочных интенсивах в казанский кампус — 900 из них прошли отбор и стали участниками основного обучения. Уже осенью 2022 года количество обучающихся Школы достигнет 1500 участников.

Более 100 участников уже официально трудоустроены в лучших ИТ-компаниях Татарстана и других регионов России — Сбер, Тинькофф, АК Барс, DataArmor. И при этом продолжают своё обучение в «Школе 21». В течение 2022 года ещё около пятисот участников будут готовы выйти на стажировки.

Школа стабильно обеспечивает качественный приток будущих ИТ-профессионалов в регион — 55% участников приехали из других субъектов Российской Федерации. Для них в казанском кампусе «Школы 21» действует бесплатный хостел на 200 мест, в котором проживают участники основного обучения. Это позволяет талантливым и мотивированным участникам приезжать издалека. Первый выпускной планируется уже в 2023 году — тогда ИТ-рынок пополнят около двухсот новых ИТ-специалистов.

В «Школе 21» введены новые образовательные треки по очень востребованным сейчас на рынке языкам программирования Python, Java, SQL, Go, а также ветка обучения data science в медицине. Помимо основной программы в казанском кампусе есть лаборатория робототехники и электроники, что дает возможность участникам заниматься мехатроникой, разработкой электронных роботизированных устройств и их программированием. Также в «Школе 21» прошли образовательные программы для руководителей Сбера, компаний его экосистемы и руководства Республики Татарстан, что послужило развитию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Цифровые технологии и компетенции Сбера используются в различных отраслях экономики. Сбер предоставляет современные, удобные сервисы и решения, которые помогают развиваться, в том числе и в ИТ-сфере. Сегодня в ʺШколе 21ʺ можно бесплатно получить знания и профессию, отвечающие всем запросам современного инновационного мира. Учиться могут все желающие от 18 лет и старше. Результаты, показанные ʺШколой 21ʺ в Казани, демонстрируют заинтересованность в ИТ-образовании и востребованность таких специалистов на рынке труда».

Пётр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«ʺШкола 21ʺ — не просто обучающее учреждение, это уникальный в своём роде образовательный центр для подготовки лучших профессионалов, точка притяжения талантов со всей России, важный двигатель цифровизации региона, поставщик кадров для потребностей ИТ-компаний в республике. ʺШкола 21ʺ — важный элемент образовательного хаба цифровой трансформации Татарстана, её выпускники в будущем станут теми самыми специалистами, от профессионализма которых будет зависеть жизнь всего региона».

«Школа 21» — инновационный образовательный проект Сбера, который даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Сегодня в России уже работают три кампуса школы: в Москве, Казани, Новосибирске. В основе обучения лежит уникальная методика — «равный равному»: без учителей, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Срок обучения зависит от самого участника — от 1,5 до 3 лет, и наряду с обучением программированию, происходит активная прокачка soft skills. Заявку на обучение можно оставить на сайте: https://21-school.ru/.