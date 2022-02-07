Вместо 10 минут может уйти полдня: В мэрии Казани назвали главную причину плохой уборки снега

Нынешняя зима выдалась снежной, но тем и задала жару для дорожных служб и дворников Казани. На придомовых территориях столицы Татарстана задействованы около 3 тысяч сотрудников. Каждый день они убирают снег на внутриквартальных проездах, тротуарах и подходах к подъездам. С начала зимнего сезона с улиц города вывезли почти 660 тысяч тонн снега. Проверка работы коммунальных служб города установила, что качество уборки соответствует требованиям, однако им следует улучшить работу с местными жителями для оперативного устранения возникающих проблем.

Основная проблема – припаркованные автомобили

Зимой преградой при уборке снега становятся оставленные на проезжей части машины. В настоящее время это главная проблема, отметил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, проводивший проверку работы коммунальных служб. Выяснилось, часто владельцы машин отказываются переставлять автомобили по просьбе управляющих компаний. Это отражается на эффективности уборки, ведь на ровном месте снегоуборочная техника справится за десятки минут, а если проехать невозможно, процесс затягивается на полдня, заявил Гиниятуллин.

Он сообщил, что многие горожане активно общаются в чатах мессенджеров по вопросам уборки снега. На практике позволяет быстрее отрабатывать жалобы, устранять проблемы, весомо облегчая деятельность коммунальных служб.

Фото: kzn.ru

Внимание, проверка!

Рейд по проверке работы коммунальных служб проводился в Вахитовском районе города. Первым пунктом был двор дома №7 на улице Татарстан. В местной управляющей компании рассказали, что данный участок убирает семейная пара дворников. Однако сейчас женщина болеет, а весь двор остался на ее муже. Несмотря на это, работа выполняется исправно - Искандер Гиниятуллин дал положительную оценку качеству уборки.

Поселок Аметьево тоже не остался без внимания. Мобильная группа вместе с замруководителя исполкома города побывала во дворе дома №5 на улице Дачной и на территории, прилегающей к частному сектору. Один из местных жителей заверил, что коммунальщики справляются со снегом, несмотря на недавний снегопад. Ежедневно улицы чистят днем и вечером. В первую очередь снег убирают с тротуаров, чтобы местным жителям легче было передвигаться.

Еще одним пунктом для проверки стал двор дома №49 на улице Вишневского. Искандер Гиниятуллин и здесь обратил внимание на припаркованные во дворах машины. Он отметил, что по нормативам уборка снега должна занимать максимум 6 часов. Но для этого необходима своевременная реакция жителей города на предупреждения управляющих компаний. Гиниятуллин напомнил, что в Казани достаточно парковочных мест, куда временно можно переставить машины.

Владельцы приватизированных квартир сами ответственны за организацию уборки снега

В Казани собственники большинства квартир могут сами решать вопросы содержания общедомового имущества, в частности, уборки придомовых территорий. Это касается владельцев приватизированного жилья. Домов с такими квартирами в Казани насчитывается более 3 тысяч из 5575. Их жителям нужно совместно определить, нанимать ли работников и платить им, вывозить ли снег со двора, покупать или брать ли в аренду спецтехнику.