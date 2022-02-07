В Екатеринбурге стая собак молча, без предупреждающего рыка или лая, набросилась на мать с ребенком. Женщина с малышом шли домой. Далее, по ее словам, случилось невообразимое:

"Собак не видели, разговаривали, никого не трогали. Собака напала сзади, причем не лаяла и не рычала, просто укусила неожиданно. Ребенок от испуга сильно закричал и отбежал в сторону. Я закричала от неожиданности тоже (в ситуации такой впервые). Через минуту вокруг нас уже была вся стая, штук, наверное, 8", — рассказала женщина telegram-каналу "Инцидент-Екатеринбург".

Женщина отметила, что в ушах псов были желтые бирки. Ребенку и его маме потребовалась первичная медпомощь, после которой обоих отпустили домой.

Бирка в ухе означает, что собаку уже отлавливали, стерилизовали, вероятно, чипировали, и снова отпустили в места обитания. Зоозащитники говорят, что такие собаки уже не опасны для людей, но практика показывает иное.