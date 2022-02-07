Пятилетний мальчик по имений Райан, который упал в 32-метровый колодец в Марокко и выживавший там в ожидании помощи пять суток, умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию короля Марокко Мохаммеда VI.

Известно, что глава страны уже лично позвонил родителям ребенка и высказал соболезнования. Король пристально следил за ситуацией, за операцией по спасению ребенка.

Мальчик упал в колодец диаметром всего 45 сантиметров 2 февраля. Из-за особенностей почвы и самого колодца спасателям пришлось копать тоннель на глубину колодца. Мальчику передали кислородную трубку и воду, но это его не спасло. По окончании раскопок спасатели достали только тело малыша.