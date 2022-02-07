В Госдуме задумались о том, чтобы дать россиянам право превышать допустимую самооборону, если к ним в дом вторглись, если их жизни и жизни родственников есть реальная угроза. Об этом сообщили "Известия", прокомментировав пояснительную записку авторов законодательной инициативы.

Парламентарии уже направили законопроект на отзыв в Правительство РФ и в Верховный суд РФ. Предполагается, что в 37-ю статью УКРФ будут внесены изменения, которые дадут гражданам право всеми доступными способами защищать себя, родственников в случае нападения.

Сегодня определить границы допустимой самообороны довольно сложно, и были случаи, когда за убийство вторгшихся на территорию дома вооруженных людей хозяева сами получали тюремные сроки.