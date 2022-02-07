Впервые в Казани: в «Ураган Сарай» появится Дальгона кофе!

8 февраля сразу в трёх точках сети кофеен «Ураган Сарай» появится корейский Дальгона кофе. Данный кофейный напиток изготавливается путем взбивания равных частей порошка кофе, сахара и горячей воды до кремообразного состояния с последующим добавлением его в холодное или горячее молоко. Иногда напиток украшают кофейным порошком, какао, крошенным печеньем или медом.

Возможно, многие уже успели оценить этот кофе в пандемию – в самый разгар карантина по TikTok гуляло видео по его изготовлению в домашних условиях с помощью подручных средств. Теперь же казанцы смогут попробовать Дальгона кофе, приготовленный бариста специально для них, а что самое приятное – абсолютно бесплатно. Как это сделать? Сейчас расскажем!

С 8 по 10 февраля выбираете и приходите на любую из трёх точек кофейни «Ураган Сарай» в парке Урицкого, на улице Театральная и в Казанском Кремле; Называете бариста кодовое слово «БЕССМЕРТНЫЙ»; Получаете кофе абсолютно бесплатно и наслаждаетесь неповторимым вкусом и ароматом.

Данная акция проводится телеканалом ТВ-3 в рамках запуска корейской дорамы «Бессмертный. Романтическое заклятие», которая стартует уже на этой неделе, 11 февраля, в 19:30.

Дорама «Бессмертный. Романтическое заклятие» — популярный южнокорейский сериал о демоне, который проклят жить вечно с Кон Ю в главной роли. Обреченный на бессмертие некогда великий воин Ким Шин ищет ту, что увидит меч в его груди и, вытащив его, позволит ему, наконец, умереть. 900 лет он уже живет на этом свете, и каждый новый день для него – мучительнее предыдущего, но вот он встречает ее - милую юную Ын Тхак, которая обладает даром видеть призраков. Неужели она – та самая? Успеет ли она помочь Ким Шину, когда она сама в опасности – ведь по ее следу уже несколько лет идет Жнец Смерти...