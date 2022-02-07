Следком по Иркутской области возбудил уголовное дело о жестоком убийстве. Погибли двое детей. Их мать и третий ребенок в тяжелом состоянии госпитализированы.

В деревне Тимирязева произошел пожар. При тушении пожарные нашли тела детей в возрасте одного года и четырех лет. Прибывшие на место следователи и криминалисты выяснили, что трагедия стала результатом злого умысла - дом с детьми и женщиной подожгли.

Правоохранители установили, что пьяный 28-летний мужчина облил горючей жидкостью свою знакомую и малолетних детей, а потом поджег их, выйдя на улицу, он пожег еще и дом. Двое малолетних получили смертельные ожоги. За жизни женщины и еще одного малыша сражаются врачи.

Подозреваемый задержан. Следователи полагают, что он совершил преступление на почве ревности. Ведутся допросы.