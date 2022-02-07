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Фото: DIALOG.UA

Фортуна в феврале на вашей стороне: Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым этот месяц сулит успех

07.02.2022, 06:00 2 prokazan.ru

Астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым февраль преподнесет сюрпризы и массу хорошего.

Близнецы

Близнецы в феврале вам выпадет шанс завязать полезные и очень нужные знакомства, обзавестись новыми связями, деловыми контактами. Они в свою очередь очень помогут вам дойти до заветной цели. В этот месяц Близнецы вам захочется общаться и узнавать что-то новое. Не бойтесь этого порыва, он пойдет вам лишь на пользу. Вы будете невероятно притягательны в этом месяце для представителей противоположного пола. С большой долей вероятности в феврале к вам придет финансовый успех.

Девы 

Девы, удача в феврале будет следовать за вами по всюду и во всех начинаниях. Судьба вам приготовила не мало приятных сюрпризов. Глоба советует Девам проявить больше трудолюбия. Чем активнее они будут работать, тем больших вершин достигнут. Больным представителям знака Глоба пообещал скорое выздоровление, на личном фронте в феврале также все будет очень благоприятно.

Весы

Этим красавцам улыбнется удача в личной сфере. У вас начнут складываться удивительно романтические и крепкие отношения, в семье закончится период недоразумений и непонимания. Февраль хорошо подходит для того, чтобы Весы отправились в отпуск или путешествие, пусть даже недалеко - поездка будет очень успешной и подарит массу положительных эмоций и приятных воспоминаний.

Водолей

Меркурий переходит в созвездие Водолея, напоминает астролог. Поэтому в феврале, Водолеи, вы станете главными счастливчиками и везунчиками. Уверенность в себе будет на высоком уровне, все будет удаваться легко без препятствий. У вас улучшится финансовое положение, а также в личный жизни начнутся изменения в лучшую сторону.Вы получите редкий шанс от судьбы, воспользовавшись которым вы в корне измените жизнь к лучшему.

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05:00, 29.01.2022
90-летняя пенсионерка ради внуков продала квартиру и оказалась никому не нужной в доме престарелых
19:00, 28.01.2022
Звезда «Ералаша» и «Папиных дочек» актер Михаил Казаков в 16 лет убил человека
14:58, 28.01.2022
Во весь рост: Песков заявил о большом количестве зараженных ковидом в администрации Путина
14:19, 28.01.2022
У нас что, сука, в ОМОНе бабушек бьют?: бойцы СОБРа по-своему наказали омоновца, пнувшего бабушку
13:31, 28.01.2022
А если найду?: СК раскрыл жестокое убийство из 90-х за отказ дать сигарету
12:13, 28.01.2022
Мать разбила голову 10-летней дочке молотком и теперь оказалась в психбольнице
11:08, 28.01.2022
Мужчина сбросил жену в 10-метровый колодец и зацементировал ее заживо
10:06, 28.01.2022
В Совбезе пояснили, есть ли сейчас смысл вводить в России общий локдаун из-за COVID-19
08:41, 28.01.2022
Пришла закрыть больничный: травматолог в больнице напал на пациентку и избил ее
08:27, 28.01.2022
В Минздраве рассказали, что может происходить с подростком после прививки Спутником М
07:39, 28.01.2022
В мусороперерабатывающем комплексе нашли тело младенца, мать уже известна
05:00, 28.01.2022
Известный в России врач предупредил о смертельной опасности черной краски для волос
01:00, 28.01.2022
Мишустин подписал указ о повышении пособий и соцвыплат с 1 февраля 2022 года
00:01, 28.01.2022
27-летняя девушка убила своего работодателя
20:00, 27.01.2022
Женщина лечилась от бесплодия и внезапно умерла в медицинском центре
15:22, 27.01.2022
Полиция проверяет звезду Голос.Дети и воспитанницу Пелагеи на причастность к лжеминированию
15:04, 27.01.2022
Родителей пропавшей девочки задержали из-за сгоревших костей в печке их дома
14:40, 27.01.2022
Просто не вышла на работу: как 23-летняя кассирша банка украла 26 миллионов
10:27, 27.01.2022
Свора бездомных псов насмерть загрызла мужчину у гаражей
07:52, 27.01.2022
Дмитрий Медведев назвал единственный способ избежать войны для России
17:00, 26.01.2022
Эдуард Россель призвал вернуть смертную казнь для педофилов
09:30, 26.01.2022
Мужчине позвонила жена, после чего он поймал два штрафа и разбил телефон
09:19, 26.01.2022
Ребенку, которого выставили на мороз голым, отчим сломал нос бутылкой
08:48, 26.01.2022
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в городах
05:00, 26.01.2022
Известный онколог назвал два признака рака, которые можно заметить по утрам
01:00, 26.01.2022
Тело 12-летнего мальчика из многодетной семьи нашли в квартире
00:01, 26.01.2022
Мать Дани Милохина попросила прощения у сына за то, что бросила его в интернате
20:00, 25.01.2022
Гулявший с тетей школьник провалился под лед и погиб
15:53, 25.01.2022
Нашли труп в женской юбке: полиция ищет любовника мужчины, который погиб после БДСМ-игр
15:42, 25.01.2022
Таксист жестоко убил своего пассажира прямо на глазах у его подруги
13:19, 25.01.2022
Депутат предложил убивать бродячих собак и «ставить к стенке» зоозащитников
10:39, 25.01.2022
На женщину повесили 22 миллиона рублей чужих долгов - как это возможно?
10:19, 25.01.2022
Полиция задержала мать и отчима, которые выгнали 5-летнего мальчика голым на мороз
10:04, 25.01.2022
Состояние тяжелое: домашний кот внезапно напал на младенца во время кормления грудью
09:15, 25.01.2022
Отец оставил полуторагодовалую дочь в автомобиле такси в качестве залога и забыл о ней
09:04, 25.01.2022
Создатели вакцины из НЦ Вектор объяснили смерть женщины после вакцинации
05:00, 25.01.2022
Адвокат рассказал, что дальше ждет подростков, которые вырезали семью из трех человек
00:01, 25.01.2022
Психически больная мать жестоко расправилась со своей 8-летней дочерью
16:24, 24.01.2022
В Кремле ответили, будет ли введен новый локдаун из-за роста заболевших коронавирусом
16:09, 24.01.2022
Нулевой участок М-12 планируют запустить уже в этом году
15:59, 24.01.2022
Неизвестные перерезали горло таксисту и бросили тело в машине
11:58, 24.01.2022
Кушать хотел: безработный отпилил кусок чужого автомобиля и сдал его в металлолом
05:00, 24.01.2022
В парке лошадь ударила копытом по голове пятилетнего ребенка
01:00, 24.01.2022
Мужчина искромсал ножом лицо женщине на глазах у ребенка
00:01, 24.01.2022
Не смог укачать: многодетного отца заподозрили в убийстве полугодовалого сына
20:00, 23.01.2022
Супружескую пару нашли мертвой, отравленной неизвестным веществом, их сын чудом выжил
19:00, 23.01.2022
Эксперт раскрыл фразы, которые нельзя говорить в беседе с мошенниками
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Водитель из Татарстана погиб в Чебоксарах, устроив жесткое ДТП
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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69-летний пенсионер изнасиловал первоклассницу в автомобиле
11:21, 23.01.2022
Привезли вместе с отходами: на мусоросортировочном заводе нашли труп голого мужчины в татуировках
09:41, 23.01.2022
Актера Леонида Куравлева из больницы в Коммунарке перевели в хоспис
05:00, 23.01.2022
Фашистские методы: подростки избили школьника и заставили его голым стоять на снегу
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Эффектно «убегающая» от хозяина ванна чуть не сбила детей
00:01, 23.01.2022
Семилетняя девочка погибла после нападения собак
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19-летнюю официантку изнасиловали трое мужчин, но Следком в деле отказал
12:56, 22.01.2022
Несколько подростков изнасиловали шестиклассника в школе-интернате
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Тройное убийство произошло в ночь на 22 января: не пожалели даже ребенка
08:52, 22.01.2022
Врачи назвали «удивительный признак» омикрона, заметный во время еды
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Мама!: женщину на глазах ребенка унесло течением под лед необорудованной купели
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Готовила место, оставила письмо: сотрудница полиции свела счеты с жизнью прямо у места службы
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Младшая дочь отдала 83-летнюю Федосееву-Шукшину в дом престарелых
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Пенсионер попытался заживо сжечь молодую любовницу из ревности
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
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Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью