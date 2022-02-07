Есть склонность к побегам: Психически больной мужчина пропал с ружьем

Пропал мужчина, состоящий на учете в психиатрической больнице, в городе Абинск Краснодарского края. По предварительным данным, гражданин взял оружие и ушел из дома в неизвестном направлении, сообщает «КП» - Кубань».

Речь идет о 26-летнем Данииле Д. Вчера вечером он вышел из дома, взяв отцовское охотничье ружье и патроны с дробью, однако обратно не вернулся. Местонахождение неизвестно.

"Сотрудниками полиции организованы поисковые мероприятия", - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать "КП", парень страдает психическим расстройством, диагноз парня не известен. Он неоднократно проходил лечение в местной больнице и состоит на учете у психиатра. Кроме того, у разыскиваемого есть склонность к побегам. В прошлом году его дважды разыскивали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», и находили его быстро. Никаких преступлений он не совершал.