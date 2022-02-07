Гражданина России задержали во Франции по подозрению в отмывании денег при обороте наркотиков

На востоке Франции правоохранительные органы задержали гражданина России, которого подозревают в отмывании денег при обороте наркотических средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Dauphiné libéré.

По данным издания, 28-летний подозреваемый был задержан в среду, 2 февраля. Перед этим мужчина подвергся досмотру на пропускном пункте на автомагистрали близ коммуны Вири, когда возвращался из Парижа. В ходе обыска в его машине было обнаружено шесть граммов смолы каннабиса и 160 тысяч евро мелкими купюрами. При этом мужчина не смог объяснить, каким образом были получены деньги.

При допросе россиянин представился, как геммолог- специалист по драгоценным камням. Сейчас он задержан и находится под стражей, а завтра, 7 февраля, предстанет перед судом. Обыск также был проведен в его квартире в Женеве.