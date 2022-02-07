С открытием границ поток караванеров в Россию увеличится в два раза

С открытием границ в России хлынет огромное количество караванеров и автопутешественников из Европы. Их число может увеличиться в 2,5 раза до пяти тысяч семей. Каждая из этих семей способна привезти в регионы страны около 2-3 тысячи евро, об этом сообщил ТАСС президент общественной организации "Лига Караванеров" Андрей Артюхов.

"Могу прогнозировать, что как только откроются границы, в два-три раза увеличится поток, до 5 тысяч караванеров за сезон с мая по октябрь. Сейчас поток оценивается примерно в 1,5-2 тыс. караванеров. <...> Караванеры за время пандемии много путешествовали у себя в Европе, теперь им хочется выехать наружу. Это одна из причин, по которой въездной автотуризм в России будет активным с открытием границ", - сказал Артюхов.

По его словам, уже этим летом в Россию на фестиваль автотуризма в Москву приедут примерно 600 семей караванеров из Китая и Европы. После праздника они отравятся путешествовать по стране.

Сейчас наблюдается дефицит мест на юге страны, в Карелии, то есть на тех популярных направлениях, куда все едут летом отдыхать. Однако, хорошо оборудованных кемпингов с электричеством и водоснабжением в России не хватает для всех категорий путешественников, в особенности для автотуристов и караванеров.

"Спрос зачастую превышает количество мест в 1,5-2 раза. Хотелось бы получить больше такой инфраструктуры в интересных локациях и в Карелии, и на юге", - пояснил Артюхов.

На сегодня эту проблему пытаются решить и ищут возможности увеличения мест для туристов.